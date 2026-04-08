Un Posto al Sole spoiler 8 aprile 2026 | Ferri duro con Cristina Jimmy turbato prende una decisione

Da ilsipontino.net 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 8 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Rossella e Nunzio dovranno affrontare le conseguenze che il violento temporale ha causato. Intanto Roberto verrà a conoscenza dei vandalici atti che sono stati fatti durante la festa organizzata da Cristina a Pasquetta. Ferri sarà furioso con la figlia e le imporrà di cambiare radicalmente la sua vita, gli amici che frequenta non gli sono mai piaciuti e sicuramente non vorrà più che trascorra il suo tempo con loro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Un Posto al Sole, spoiler 11 marzo 2026: è scontro tra Ferri e Cristina, Alberto si confida con Luca ma…Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 11 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Un Posto al Sole, spoiler 16 marzo 2026: nuovo scontro tra Ferri e Cristina, Greta nasconde un segreto?Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 16 marzo 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

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