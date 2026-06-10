Un momento Tonchino per l’Iran?

Un elicottero è caduto al largo di Hormuz e, secondo l’esercito statunitense, sarebbe stato abbattuto dall’Iran. L’incidente ha portato a una serie di raid militari contro obiettivi iraniani. Non sono stati forniti dettagli sul numero di vittime o sui danni specifici causati dai raid. La dinamica dell’incidente e le conseguenze immediate restano ancora da chiarire.

La caduta di un elicottero al largo di Hormuz, che secondo l’esercito statunitense sarebbe stato abbattuto da Teheran, ha scatenato nuovi raid contro l’Iran. A sua volta Teheran ha risposto attaccando basi militari Usa nella regione. Le autorità iraniane non ha confermato l’abbattimento dell’elicottero, come invece avrebbero dovuto fare. In altre circostanze, infatti, hanno sempre brandito i propri successi militari per dimostrare le proprie capacità. Il silenzio sulla vicenda interpella. Non è raro che aerei ed elicotteri militari siano funestati da incidenti di percorso – l’U.S. Air force ne sa qualcosa – ed è possibile che un banale incidente aereo sia stato fatto passare per tutt’altro al fine di innescare un’escalation. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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