Il presidente americano ha annunciato una tregua di due settimane e ha dichiarato di aver ottenuto una vittoria, ma resta da verificare se il cessate il fuoco sarà rispettato, in particolare da Israele. L’esclusione del Libano dagli accordi complica ulteriormente la situazione, e l’incognita principale riguarda come si svilupperanno gli eventi nei prossimi giorni, considerando anche la posizione dell’Iran.

Roma, 8 aprile 2026 – Il presidente Trump annuncia una tregua di due settimane e canta vittoria. Ma per prima cosa bisogna vedere se il cessate il fuoco sarà rispettato, soprattutto da Israele, che ha già annunciato che il Libano è escluso dagli accordi. In secondo luogo, se le condizioni sono quelle della proposta iraniana, la stessa che il tycoon aveva definito ‘non sufficiente’, il numero uno della Casa Bianca è messo persino peggio di Pirro e c’è già chi parla di “finita sconfitta”. Teheran ne esce rafforzata. Nel suo post Trump invece ha parlato soprattutto di ricostruzione e di business, ma a ben vedere il vero vincitore della contesa, almeno per il momento, è l ’Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump peggio di Pirro: perché (per il momento) ha vinto l’Iran. E resta l’incognita Israele

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