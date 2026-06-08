israele e iran sospendono per il momento gli attacchi reciproci

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele. Tuttavia, ha avvertito che potrebbe tornare a colpire con attacchi più duri e devastanti se Israele dovesse riprendere i bombardamenti sul Libano. Per ora, le ostilità si fermano, ma il rischio di escalation rimane.

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele, minacciando però «attacchi più duri e devastanti» qualora lo Stato ebraico riprendesse i bombardamenti sul Libano. Poco dopo, anche Tel Aviv ha comunicato la sospensione dei raid sulla Repubblica Islamica, avvertendo però che l’IDF continuerà a colpire la roccaforte di Hezbollah a Beirut, Dahiyeh, se gli attacchi contro il nord di Israele dovessero proseguire. La tregua, durata 60 giorni e interrotta dagli ultimi raid reciproci, rischia insomma di essere davvero finita. Netanyahu ha deciso di fermare gli attacchi dopo una telefonata con Trump. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Lo spazio aereo sopra l'Iran si svuota dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti

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