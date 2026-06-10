Un campo estivo giovanile senza smartphone gli organizzatori | All’inizio una tragedia poi se ne dimenticano

Durante il campo estivo di sette giorni, i partecipanti non hanno potuto usare smartphone o altri dispositivi digitali. Gli organizzatori hanno spiegato che all'inizio molti giovani trovano difficile rinunciare ai loro dispositivi, considerandolo una tragedia, ma con il passare dei giorni la situazione si calma e si dimenticano. Non sono stati segnalati problemi di sicurezza o incidenti legati a questa scelta.

(Adnkronos) – Niente smartphone durante il campo estivo per un totale di sette giorni senza schermi digitali. È la regola di Joy, il progetto promosso da Sport senza frontiere. L’iniziativa nasce nel 2017 con lo scopo di garantire con attività sportive ed educative il benessere per i minori, soprattutto quelli che si trovano in situazioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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