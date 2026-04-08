Gli organizzatori hanno deciso in modo diverso per gli incontri di Sinner e Alcaraz, ritenendo la scelta corretta. Sinner e Alcaraz hanno iniziato la stagione sulla terra battendo rispettivamente un avversario. Un altro giocatore, Darderi, è sceso in campo senza una strategia chiara. Le decisioni prese dagli organizzatori sono state oggetto di commenti da parte di un esperto del settore.

L’esordio vincente di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella stagione sulla terra rossa contro Ugo Humbert e Sebastian Baez in occasione del Masters 1000 di Montecarlo 2026 è stato il tema principale dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Voglio applaudire gli organizzatori di Montecarlo, perché il tennis ruota attorno a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Quindi, per consentire che entrambi possano avere condizioni paritarie, hanno debuttato praticamente in simultanea. Mercoledì riposeranno e torneranno in campo giovedì. Credo che sia giusto così, per evitare che magari uno dei due si sorbisca la maratona di tutte le partite una dopo l’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Scelta giusta degli organizzatori su Sinner e Alcaraz. Darderi in campo senza un’idea”

Ambesi: “Alcaraz non ha voluto concedere nulla a Fonseca. Su Cobolli e Darderi serve equilibrio”Nuova puntata di TennisMania in una mattina dedicata allo speciale Miami, con il combined che fa da Masters 1000 e WTA 1000 allo stesso tempo.

Ambesi: “Sinner-Zverev sembra senza storia, ma andiamoci cauti. Alcaraz ha cambiato marcia”Il Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) si prepara per regalarci un sabato imperdibile con le due semifinali del torneo maschile.