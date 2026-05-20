Antegnate mercato senza autorizzazioni | gli organizzatori rischiano una multa fino a 10mila euro

A Antegnate, un mercato tenutosi il 3 maggio senza le autorizzazioni necessarie ha portato all’avvio di controlli e sanzioni da parte delle autorità. Gli organizzatori rischiano di dover pagare una multa che può arrivare fino a 10.000 euro. La questione ha già suscitato reazioni e discussioni anche nel panorama politico locale. Le verifiche sono state avviate per accertare eventuali irregolarità e mettere in atto le sanzioni previste dalla legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui