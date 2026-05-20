Antegnate mercato senza autorizzazioni | gli organizzatori rischiano una multa fino a 10mila euro
A Antegnate, un mercato tenutosi il 3 maggio senza le autorizzazioni necessarie ha portato all’avvio di controlli e sanzioni da parte delle autorità. Gli organizzatori rischiano di dover pagare una multa che può arrivare fino a 10.000 euro. La questione ha già suscitato reazioni e discussioni anche nel panorama politico locale. Le verifiche sono state avviate per accertare eventuali irregolarità e mettere in atto le sanzioni previste dalla legge.
Antegnate. Scattano le sanzioni per il mercato che si era svolto lo scorso 3 maggio e che aveva già acceso discussioni anche sul piano politico. Dopo le verifiche effettuate dagli agenti, è stata infatti sanzionata l’associazione Fauzia Dar Diafa, con sede a Reggio Emilia, che aveva organizzato l’evento senza le autorizzazioni previste. Secondo quanto emerso dagli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale, sarebbe stata presentata una Scia generica che, tuttavia, non sarebbe risultata sufficiente per lo svolgimento dell’iniziativa, che avrebbe richiesto specifiche autorizzazioni. Per questo motivo è stata contestata una sanzione amministrativa compresa tra 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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