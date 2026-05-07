La Pulce d’Acqua ultimo appuntamento prima della pausa estiva
Venerdì mattina si terrà l’ultimo mercatino dell’usato prima della pausa estiva, denominato “La Pulce d’Acqua”, che si svolge in Darsena a Ravenna a partire dalle 8. L’evento si ripete periodicamente e invita i visitatori a scambiare oggetti di seconda mano in un’atmosfera informale. La manifestazione si svolge in un’area pubblica lungo il canale principale della città, attirando appassionati e curiosi di tutte le età.
Ultimo appuntamento - prima della pausa estiva - con il mercatino dell’usato“La Pulce d’Acqua”, in Darsena a Ravenna dalle 8.30 alle 18-30: la data è domenica 10 maggio.Le bancarelle ritorneranno in riva al Candiano domenica 13 settembre; domenica 11 ottobre; domenica 1° novembre e martedì 8.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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