Scuola estiva sulla Frontiera Adriatica candidature entro il 25 giugno | selezione per 16 docenti e 4 dirigenti

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha aperto le candidature per la sesta edizione della Scuola estiva dedicata alla storia della Frontiera Adriatica, con scadenza il 25 giugno. Sono disponibili 16 posti per docenti e 4 per dirigenti. La scuola si concentrerà sulla didattica della Frontiera Adriatica, e la selezione riguarda figure professionali interessate a partecipare a questa iniziativa.

L’iniziativa, promossa dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti del MIM e delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, si svolgerà a Roma dal 13 al 17 luglio 2026. Il percorso formativo si inserisce nelle attività legate alla legge 30 marzo 2004, n. 92, che ha istituito il Giorno del Ricordo e prevede iniziative rivolte alle scuole per diffondere la conoscenza delle vicende del confine orientale italiano, dell’esodo giuliano-dalmata e del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico delle comunità italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. La scuola estiva sarà costruita attorno a laboratori di storia, arte e letteratura, con un approccio interdisciplinare rivolto alla didattica della storia contemporanea. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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