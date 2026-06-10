I club di Premier League hanno avviato i primi sondaggi concreti per il trasferimento di Thuram, mentre la Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva. La situazione rimane in evoluzione e il futuro del giocatore non è ancora stabilito.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Thuram è ancora tutto da scrivere. Dall’Inghilterra fanno sul serio e i primi sondaggi aprono ad una possibile partenza. Il futuro del centrocampo bianconero potrebbe presto incrociarsi con le grandi manovre del calcio internazionale. Il nome di Khéphren Thuram è infatti finito prepotentemente nel mirino di diverse società estere, pronte a scuotere la sessione estiva di trasferimenti. La dirigenza piemontese è attualmente concentrata sulla pianificazione dei colpi in entrata, ma la situazione del centrocampista costringe il club a rimanere vigile. Di fronte a proposte economiche irrinunciabili, nessuno può considerarsi davvero incedibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - I club di Premier fanno sul serio per Thuram: primi sondaggi concreti. La posizione della Juve

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