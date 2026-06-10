Ultimissime Inter LIVE | l’agente di Provedel in sede Atta valutato 35 milioni di euro incontro con l’agente di Provedel
L’agente del portiere Provedel è stato convocato in sede, mentre Atta è valutato 35 milioni di euro. È in programma un incontro tra l’agente di Provedel e la dirigenza. Queste sono le principali notizie di oggi riguardanti l’Inter, aggiornate in tempo reale.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 10 GIUGNO Inter, incontro per Provedel: avanti i contatti per il vice Martinez. Sky: l’agente del portiere della Lazio Ivan Provedel in sede, i nerazzurri valutano l’operazione con il club biancoceleste Provedel vuole l’Inter, la Lazio non fa sconti: incontro con l’agente per cercare una strategia. 🔗 Leggi su Internews24.com
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