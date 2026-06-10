Inter Provedel spinge per il trasferimento | la Lazio non apre sconti summit con l’agente
Il portiere vuole trasferirsi all’Inter, ma la Lazio non abbassa il prezzo richiesto. La società biancoceleste ha programmato un incontro con l’agente del giocatore per discutere la trattativa e decidere come procedere. Provedel insiste sulla volontà di cambiare squadra, mentre la Lazio mantiene ferme le sue condizioni. Nessuno dei due ha ancora trovato un accordo ufficiale.
Provedel vuole solo l’Inter: la Lazio però resta ferma sul prezzo, pronto un incontro con l’agente per definire la strategia. Non c’è solo Marco Palestra tra gli obiettivi dell’Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Nelle ultime settimane, infatti, la dirigenza nerazzurra ha accelerato anche su Ivan Provedel, individuato come il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice alle spalle di Josep Martinez. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il portiere classe 1994 ha già fatto la sua scelta: vuole una nuova esperienza in un top club come l’Inter. Resta però da superare l’ostacolo più complesso, ovvero trovare un accordo con la Lazio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Provedel Inter, contatti in arrivo: confronto su contratto e cifre con la Lazio in attesa di MandasL'Inter ha avviato trattative con l'entourage di Ivan Provedel, portiere classe 1994, per un possibile trasferimento.
Temi più discussi: Inter, c’è l’accordo con Provedel: operazione da 2-3 milioni di euro; L’INTER SPINGE ECCO IL BABY COCCHI PER L’ATALANTA Palestra c’è la chiave | La Gazzetta dello Sport - Napoli; Provedel Inter, il portiere spinge per andare a Milano; Provedel Inter: il portiere spinge per l’addio alla Lazio.
? Provedel-Inter, questa è la situazione. Anche @FabrizioRomano conferma che il calciatore spinge per l’Inter, la Lazio continua a chiedere sui 4,5/5 mln. L’Inter rimane sui 2,5/3. Forbice corta vedremo se la volontà del giocatore aiuterà a chiudere la tratt x.com
’ L’Inter starebbe spingendo per arrivare a Provedel, nei prossimi giorni potrebbe esserci l’incontro decisivo. #Lazio #Provedel #Lalaziosiamonoi #CalciomercatoLazio facebook
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