Inter Provedel spinge per il trasferimento | la Lazio non apre sconti summit con l’agente

Notizia in breve

Il portiere vuole trasferirsi all’Inter, ma la Lazio non abbassa il prezzo richiesto. La società biancoceleste ha programmato un incontro con l’agente del giocatore per discutere la trattativa e decidere come procedere. Provedel insiste sulla volontà di cambiare squadra, mentre la Lazio mantiene ferme le sue condizioni. Nessuno dei due ha ancora trovato un accordo ufficiale.