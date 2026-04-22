Ultimissime Juve LIVE | avviati i discorsi per il rinnovo di Kalulu fissato un incontro con l’agente di Bernardo Silva

Nelle ultime ore, la Juventus ha avviato i colloqui per il rinnovo di contratto di un calciatore, con un incontro programmato con l'agente di un altro giocatore. Contestualmente, si sono svolti incontri e discussioni riguardanti un possibile trasferimento di un centrocampista. La società è attiva sul mercato, monitorando diverse trattative e aggiornamenti ufficiali.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 aprile 2026. Bernardo Silva alla Juventus, il suo agente è atteso a Torino nei prossimi giorni. Di cosa discuterà con la dirigenza bianconera. Ore 09.16 – Bernardo Silva alla Juventus, il suo agente è atteso a Torino nei prossimi giorni. Di cosa discuterà con la dirigenza bianconera Rinnovo Kalulu, avviati i discorsi per il prolungamento del difensore francese.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: avviati i discorsi per il rinnovo di Kalulu, fissato un incontro con l’agente di Bernardo Silva Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: la situazione sul rinnovo di Vlahovic, Comolli insiste per Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: discorsi avanzati per il rinnovo di Locatelli. Parla Daviddi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Niente Juve per Bernardo Silva? Il PSG si inserisce nella corsa al portoghese; Bremer, tra cessione e rinnovo del contratto. Tutti i possibili scenari per il futuro del difensore brasiliano; Ultimissime Juve LIVE | discorsi avanzati per il rinnovo di Locatelli Parla David; Bernardo Silva alla Juventus, trattativa nel vivo: contatti avviati!. Atalanta-Juventus probabili formazioni, ultime dai campi: David centravanti, la scelta sulla trequartiLe probabili formazioni e le ultime dai campi in Atalanta-Juventus in programma domani sera: David centravanti ... juvelive.it Bernardo Silva Juve Le ultimissime - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali news di giornata x.com