Ultimissime Inter LIVE | Provedel il nome nuovo per la porta il rinnovo di Mkhitaryan

Il portiere dell’Inter potrebbe essere sostituito con un nuovo nome, secondo le ultime indiscrezioni. Nel frattempo, il club sta lavorando al rinnovo contrattuale di un centrocampista. Le notizie aggiornate in tempo reale riguardano le mosse della squadra nerazzurra, con particolare attenzione alle trattative per il ruolo di portiere e alle negoziazioni in corso per prolungare il contratto di un giocatore chiave a centrocampo.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 27 MAGGIO. Provedel il nome nuovo per la porta dell’Inter: lui insieme a Martinez? Le differenze e le qualità dell’italiano. Provedel il nome nuovo per la porta dell’Inter: lui insieme a Martinez? Le differenze e le qualità dell’italiano. Segui le ultimissime Inter, il rinnovo di Mkhitaryan divide: scelta di continuità o occasione mancata?. 🔗 Leggi su Internews24.com

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