Oggi, in Toscana, 437mila studenti hanno lasciato le scuole, partecipando a festeggiamenti con gavettoni, farina e magliette ricordo. Le celebrazioni sono iniziate subito dopo la fine delle lezioni, con gruppi di ragazzi che si sono radunati all’esterno degli istituti. Alcuni studenti hanno scambiato scherzi e abbracci, mentre altri hanno scattato foto ricordo. La giornata si è conclusa con musica e sorrisi diffusi tra i giovani.

Firenze, 10 giugno 2026 – L’ ultima campanella è suonata e, come ogni anno, ha liberato un’ondata di entusiasmo contagioso. Le aule si sono svuotate tra applausi, abbracci e selfie di classe, mentre fuori dai cancelli è andata in scena la tradizionale esplosione di gioia che accompagna la fine dell’anno scolastico. Per circa 437mila studentesse e studenti toscani delle scuole primarie e secondarie, oggi è iniziata ufficialmente l’estate. https:www.lanazione.itpistoiacronacamaturita-via-al-toto-tema-oltre-11272532 Emozione e riti scaramantici. Da Firenze ad Arezzo, da Pisa a Grosseto, la mattinata è stata scandita da emozioni, sorrisi e piccoli rituali che si tramandano di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ultima campanella, esplode la festa: 437mila studenti toscani salutano la scuola tra gavettoni, farina e magliette ricordo

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