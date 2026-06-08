Le scuole di Bergamo hanno chiuso le porte per l’ultima volta prima delle vacanze estive. Studenti, docenti e famiglie si sono radunati all’esterno degli istituti, tra fumogeni, coriandoli e caroselli. La festa si è svolta tra entusiasmo e abbracci, mentre alcuni studenti si preparavano alla maturità. La scena si è ripetuta in diversi licei della città, segnando la fine dell’anno scolastico.

SCUOLA. Fumogeni, coriandoli e caroselli fuori dalle scuole salutano la fine dell’anno scolastico: al Liceo Lussana e negli altri istituti della città, gli studenti celebrano l’inizio dell’estate tra gioia, programmi per il futuro e, per alcuni, la preparazione alla maturità. Fumogeni verdi, blu e rossi blu, coriandoli multicolori, palloncini d’acqua e bottiglie stappate con cui «innaffiare» i compagni. Non sono mancati i caroselli con le moto che strombazzavano, ma soprattutto tanti cori che inneggiavano a «È finita la scuola!». Ultime ore di lezione negli istituti bergamaschi nella giornata di lunedì 8 giugno prima delle sospirate vacanze estive e, per una parte degli studenti, prima della temuta prova di maturità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ultima campanella nelle scuole bergamasche: tra festa e tradizione l’arrivo delle vacanze estive - Foto e video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quanto durano le vacanze estive nelle scuole europee, dati e confronto tra Stati UeIn molte scuole europee, le vacanze estive durano tra le due e le otto settimane, con variazioni significative tra i paesi.

Vacanze estive, il rebus delle prenotazioni tra paura e incertezzaCon l’arrivo dell’estate 2026, molte persone si trovano a dover decidere se prenotare le vacanze con anticipo o attendere, in un quadro di incertezza...

Temi più discussi: Lunedì ultima campanella per 50mila studenti mantovani: ma nelle scuole i nodi restano; Sabato l’ultima campanella: nel Bellunese in quasi 1.500 si preparano alla Maturità; L’ultima campanella a scuola. Oltre 4.500 studenti attesi agli esami di Stato; Nell’Empolese Valdelsa suona l’ultima campanella: inizia il tempo degli esami.

Ultima campanella nelle scuole bergamasche: tra festa e tradizione l’arrivo delle vacanze estive - FotoFumogeni, coriandoli e caroselli fuori dalle scuole salutano la fine dell’anno scolastico: al Liceo Lussana e negli altri istituti della città, gli studenti celebrano l’inizio dell’estate tra gioia, p ... ecodibergamo.it

La campanella che suona prima dell’estate ufficiale. L’idea lanciata dal presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, di sperimentare la riapertura anticipata delle scuole elementari già dal 31 agosto sta trovando consensi al Sud e resistenze altr… x.com

ULTIMA CAMPANELLA, UOVA, GAVETTONI E SORRISI PER SALUTARE LA SCUOLAUltima campanella dell’anno per le scuole modenesi. Al Polo Leonardo alle 10 gli studenti di Selmi e Corni sono usciti dalle aule per una grande festa. tvqui.it