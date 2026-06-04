Sta per suonare (il 10 giugno) l’ultima campanella per oltre 33mila studenti delle scuole senesi – dati e informazioni dell’Ufficio scolastico provinciale –. Ma ben 4.516 sono attesi alla ’prova’ di fine scuola: 2.312 sono i ragazzi che sosterranno l’esame di terza media e 2.204 gli studenti alla prova di maturità, l’esame di quinta superiore. Esami che quest’anno presentano alcune novità, nello svolgimento. Per il primo ciclo – scuola media –, il Ministero dell’Istruzione stabilisce la data entro cui le scuole devono svolgere gli esami, entro il 30 giugno, ma ogni scuola decide il calendario specifico. Le prove scritte sono dunque tre: italiano, matematica e lingue (inglese e seconda lingua) seguite da un colloquio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - L’ultima campanella a scuola. Oltre 4.500 studenti attesi agli esami di Stato

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