Uilm Palombella annuncia il ricambio | ‘Spazio ai giovani

Notizia in breve

Il segretario generale della Uilm ha annunciato un ricambio alla guida del sindacato, affermando che ci sarà spazio ai giovani. Non sono stati forniti dettagli sui nomi che prenderanno il suo posto. La nuova leadership dovrà affrontare le sfide legate all’impatto degli algoritmi sulle fabbriche, ma non sono state specificate le strategie previste per gestire questa evoluzione. La comunicazione si è concentrata sulla volontà di rinnovamento e di apertura a nuove energie.