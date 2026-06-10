Uilm Palombella annuncia il ricambio | ‘Spazio ai giovani
Il segretario generale della Uilm ha annunciato un ricambio alla guida del sindacato, affermando che ci sarà spazio ai giovani. Non sono stati forniti dettagli sui nomi che prenderanno il suo posto. La nuova leadership dovrà affrontare le sfide legate all’impatto degli algoritmi sulle fabbriche, ma non sono state specificate le strategie previste per gestire questa evoluzione. La comunicazione si è concentrata sulla volontà di rinnovamento e di apertura a nuove energie.
Chi prenderà il posto di Palombella alla guida della Uilm? Come gestirà la nuova leadership l'impatto degli algoritmi sulle fabbriche? Quali strategie userà il sindacato per ridurre l'orario di lavoro? Perché il ricambio generazionale è fondamentale per la rappresentanza metalmeccanica??? In Breve Palombella guida Uilm dal 12 febbraio 2010 durante sedicesimo anno di mandato. Il congresso nazionale si svolge a Bari per il 18esimo appuntamento sindacale. L'ex segretar . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Forza Italia, Minardo scrive agli iscritti: "Spazio ai giovani e più attenzione ai territori"Il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia ha inviato una lettera agli iscritti, sottolineando l’intenzione del partito di diventare più...
Leggi anche: Un spazio multifunzionale dedicato ai più giovani: "Qui coltiviamo il talento"
Palombella, 'lascio un'organizzazione in crescita, ora spazio ai giovani'Io mi fermo qui. In questi sedici anni la Uilm ha compiuto un percorso straordinario: abbiamo smesso di sentirci secondi a qualcuno, recuperando orgoglio, identità e consapevolezza della nostra forza ... ansa.it
Uilm, Palombella: Io mi fermo qui. In questi 16 anni un percorso straordinarioIl segretario generale del sindacato dei metalmeccanici si congeda, in apertura del congresso nazionale che si tiene a Bari da oggi a venerdì ... repubblica.it