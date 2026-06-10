UFFICIALE – Il calciatore torna al Napoli | c’è il comunicato

Il Nottingham Forest ha annunciato di non aver esercitato il diritto di riscatto per il calciatore, che torna quindi al Napoli. Il riscatto era stato fissato a oltre 30 milioni di euro. Lucca, che era in prestito al club inglese da sei mesi, rientra nella squadra italiana. La decisione del Nottingham Forest è stata comunicata ufficialmente.

Lorenzo Lucca ritorna al Napoli dopo sei mesi al Nottingham Forest: il club inglese ha comunicato ufficialmente di non esercitare il diritto di riscatto, fissato oltre i 30 milioni di euro. Lucca e il Nottingham Forest: il riscatto che non arriva. La permanenza dell’attaccante in Inghilterra si conclude senza proseguire. Il Nottingham Forest ha scelto di non versare la cifra richiesta per acquisire il cartellino in via definitiva. Una decisione che riporta il giocatore alla base, dove dovrà trovare spazio e continuità nelle scelte tecniche del club partenopeo. L’operazione era stata costruita come prestito con riscatto facoltativo. La valutazione molto alta, superiore ai 30 milioni, ha reso l’opzione economicamente insostenibile per la società inglese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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