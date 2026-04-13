Genoa ufficiale il rinnovo di Sabelli | il comunicato del club e le parole del calciatore dopo la firma con i rossoblù!

Il Genoa ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Stefano Sabelli, confermando l’accordo con il calciatore. Il club ha diffuso un comunicato in cui si sottolinea il prolungamento dell’accordo, mentre Sabelli ha espresso soddisfazione per aver proseguito la sua avventura con la squadra. La firma del nuovo contratto garantisce al difensore di rimanere nei rossoblù anche per la prossima stagione.

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