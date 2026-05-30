L’ex dirigente di Napoli e Juventus è stato annunciato come nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. Ha firmato questa mattina negli uffici di Zingonia, sostituendo Tony D’Amico.

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. L’ex dirigente di Napoli e Juventus ha firmato stamattina negli uffici di Zingonia, prendendo il posto di Tony D’Amico. Giuntoli all’Atalanta: l’arrivo ufficiale del direttore sportivo. La carriera di Giuntoli riparte dalla Dea dopo l’esperienza a Torino. Il dirigente toscano ha sottoscritto un accordo che lo vede protagonista della riorganizzazione sportiva bergamasca. D’Amico ha lasciato il club nerazzurro nei giorni scorsi, creando lo spazio per l’arrivo del nuovo direttore. Giuntoli ritroverà in panchina Maurizio Sarri. La Dea ha scelto un profilo con esperienza ai massimi livelli: il nuovo direttore sportivo vanta un palmares costruito negli anni al Carpi, dove ha orchestrato quattro promozioni in cinque stagioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - UFFICIALE, l’ex Napoli torna in Serie A: c’è il comunicato

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