Gli ambasciatori dell’Unione europea hanno dato il loro consenso preliminare all’erogazione di un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. Contestualmente, è stato approvato anche il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La decisione è stata comunicata come parte delle riunioni di oggi a Bruxelles, con l’intenzione di procedere con le misure in tempi rapidi.

C’è un primo via libera di Bruxelles al prestito a Kiev. “Oggi, sia il prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina, sia il ventesimo pacchetto di sanzioni sono stati inseriti nell’agenda degli ambasciatori dell’Ue e approvati a livello di Coreper. Ora seguiranno una procedura scritta per la loro adozione definitiva da parte del Consiglio. La conclusione della procedura scritta è prevista per domani pomeriggio”, riferisce un portavoce della Presidenza cipriota di turno del Ue. “È fondamentale che il pacchetto di aiuti europei da 90 miliardi di euro per l’Ucraina venga sbloccato. Non ci possono essere più motivi per bloccarlo”, aveva detto mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, prestito a Kiev e sanzioni a Mosca: c’è un primo ok degli ambasciatori Ue

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