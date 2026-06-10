US Polo Assn svela a Pitti Uomo 110 le collezioni Bags & Footwear Spring Summer 2027

A Pitti Uomo 110, U.S. Polo Assn. ha presentato le collezioni Bags e Footwear per la stagione SpringSummer 2027. Le nuove linee includono modelli per uomo e donna caratterizzati da uno stile contemporaneo, elementi di heritage sportivo e attenzione alla funzionalità. La presentazione si è concentrata sull’offerta di accessori e calzature che combinano praticità e design, con un focus sulle tendenze stagionali. Non sono stati forniti dettagli sui singoli prodotti o sui materiali utilizzati.

Le collezioni Bags & Footwear SpringSummer 2027: stile contemporaneo, heritage sportivo e funzionalità per uomo e donna. FIRENZE – A Pitti Immagine Uomo 110, U.S. Polo Assn. amplia il proprio universo lifestyle presentando le nuove collezioni Bags & Footwear SpringSummer 2027, un progetto che unisce estetica contemporanea, richiami all’heritage sportivo e un approccio funzionale pensato per la quotidianità. Le atmosfere delle più celebri località costiere americane ispirano una proposta trasversale, dinamica e coerente con l’identità internazionale del brand. Footwear Uomo: tra spirito urbano e richiami rétro. La collezione uomo si distingue per un carattere cosmopolita che alterna modelli urban, running d’ispirazione rétro e classici intramontabili come espadrillas, mocassini e scarpe da barca. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - U.S. Polo Assn. svela a Pitti Uomo 110 le collezioni Bags & Footwear Spring/Summer 2027

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