Twinset presenta U&B Spring Summer 2026 | l’estate italiana tra eleganza ribelle e charme d’antan

Twinset ha presentato la collezione U&B Spring Summer 2026, ispirata a un’estate italiana che unisce eleganza ribelle e charme retrò. La linea include lingerie e beachwear caratterizzati da ricami, tessuti leggeri e tonalità mediterranee. I modelli si rifanno all’immagine di icone come Brooke Shields e Brigitte Bardot, con dettagli che richiamano uno stile classico e senza tempo.

Twinset lancia U&B SS26: lingerie e beachwear ispirati a Brooke Shields e Brigitte Bardot, tra leggerezza, ricami e colori mediterranei. Twinset svela la nuova collezione U&B – Underwear & Beachwear Spring Summer 2026, un omaggio alla femminilità spontanea e ai ritmi lenti dell’estate italiana. La linea si sviluppa come un racconto sensoriale che richiama momenti di quiete e bellezza quotidiana: una colazione al sole, la lettura all’ombra, un pranzo tra amiche immerso nel verde. Il concept creativo della SS26 nasce da un dualismo affascinante: l’eleganza ribelle di una giovane Brooke Shields e il glamour senza tempo di Brigitte Bardot nella Saint-Tropez degli anni Sessanta.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Twinset presenta U&B Spring Summer 2026: l’estate italiana tra eleganza ribelle e charme d’antan Notizie correlate MCS presenta la collezione Spring Summer 2026: il nuovo rider tra natura, città e libertà contemporaneaMCS lancia la collezione Spring Summer 2026: heritage, materiali innovativi, palette naturali e il nuovo volto del rider urbano MCS inaugura la... Clips Spring Summer 2026Clips intreccia passato e presente con una continuità naturale, trasformando il proprio stile in qualcosa che resta attuale senza perdere d’identità. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Twinset Milano ed Elisabet: accordo di licenza per le calzature bambina; Twinset Milano accelera sul kids e sigla una licenza globale con Elisabet; Twinset Milano ed Elisabet, accordo per calzature bambina. Twinset racconta l’estate con Unplugged SummerTwinset Unplugged Summer racconta un’estate lenta in Puglia tra crochet, lino e stile bohemien ispirato alla vita mediterranea. fashiontimes.it U&B TWINSET: un'estate per osareUn look fresco, evocativo e raffinato, pensato per una donna che non rinuncia alla propria femminilità, ma anzi, la valorizza con mise originali e preziose, in un gioco di abbinamenti e rimandi dalle ... grazia.it LIUJO donna dal 36 al 41 New collection spring/summer 2026 Disponibili on line e in store Paga anche con KLARNA o SCALAPAY Ordini flash 3394727630 Corso Umberto I,37 Marano di Napoli https://espositocollezioni.com/donna/6413-40689-sneakers-d - facebook.com facebook