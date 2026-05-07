pitti uomo 110 scrive il futuro del menswear

A Pitti Uomo 110 si sono presentate le collezioni di moda maschile per la primaveraestate 2027. L'evento ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati, che hanno potuto vedere le novità e le proposte di diversi stilisti e brand. La manifestazione ha avuto luogo in una nota fiera di settore, con un’ampia partecipazione di pubblico e stampa specializzata.

Si accende l’attenzione sui prossimi appuntamenti della moda maschile con le collezioni per la primaveraestate 2027. Prima tappa Pitti Uomo 110. La kermesse fiorentina ospiterà oltre 720 marchi nel perimetro della Fortezza da Basso dal 16 al giugno. A Firenze sono attesi 12mila buyers, tra i nomi confermati ci sono tutti top player del settore come Bergdorf Goodman, Boyner, Galeries Lafayette, Harvey Nichols, Lane Crawford, Neiman Marcus e Saks Global. Principale piattaforma internazionale di moda e lifestyle uomo, il salone, organizzato da Pitti immagine, sostenuto dal main partner Unicredit, con il supporto di Maeci e Ice Agenzia e con il patrocino del Comune di Firenze, si snoda nelle canoniche cinque sezioni: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Superstyling, Dynamic Attitude e I Go Out.🔗 Leggi su Panorama.it

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Pro-Keds a Pitti Uomo 110: tre silhouette iconiche per la SS27... Altro... Link all'articolo nel primo commento #pittiuomo110 #ProKeds - facebook.com facebook