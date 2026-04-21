il trono di spade gli attori oggi

Recentemente, alcuni attori dello show televisivo sono apparsi in nuovi progetti: uno interpreta di nuovo il ruolo di una regina in una serie Marvel, un altro ha collaborato con una popolare artista internazionale, mentre un'attrice interpreta un personaggio diverso da quelli delle stagioni passate. Questi passaggi mostrano come alcuni dei volti più noti della serie siano impegnati in produzioni diverse e di varia natura.

Lo show ha avuto una stagione finale notoriamente deludente, ma ciò non ha scalfito il costante interesse dei fan per l’epica saga. Due serie prequel, House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdom hanno ampliato l’universo narrativo, debuttando rispettivamente nel 2022 e nel 2026. Alcuni membri del cast originale erano allora agli esordi della loro carriera, tra cui Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner e Maisie Williams, mentre altri, come Peter Dinklage, Sean Bean e Lena Headey, erano già attori affermati, che grazie alla serie hanno conquistato nuovi ammiratori e consolidato ulteriormente la loro popolarità. Ma che fanno gli attori de Il Trono di Spade oggi? Daenerys torna all’azione in una nuova serie Marvel, Jaime Lannister fa coppia con J.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Addio Michael Patrick: l’attore de Il Trono di Spade

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