di Mauro Munno . L’attaccante promesso sposo della Juventus oltre il calcio. Prima di dedicarsi interamente al calcio, Alexander Sorloth – vicino alla Juventus in chiave mercato – ha vissuto un’adolescenza da atleta poliedrico, dividendo il suo tempo tra il rettangolo verde, il campo di pallamano e le piste di pattinaggio di velocità. Il gigante norvegese ha praticato il pattinaggio fino ai 13 anni e la pallamano fino ai 16, sottoponendosi a ritmi intensi che prevedevano fino a tre allenamenti al giorno. Questa varietà di discipline, come raccontato dallo stesso calciatore, si è rivelata fondamentale per il suo completo sviluppo atletico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il pattinaggio e la carne d’alce: ecco le altre passioni di Sorloth

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