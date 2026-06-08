Il pattinaggio e la carne d’alce | ecco le altre passioni di Sorloth
L’attaccante, noto per le sue prestazioni sportive, coltiva anche interessi fuori dal campo, tra cui il pattinaggio e il consumo di carne d’alce. Queste passioni rappresentano attività che svolge nel tempo libero, lontano dall’ambito calcistico. La sua vita privata include anche il progetto di matrimonio con una squadra di calcio italiana.
di Mauro Munno . L’attaccante promesso sposo della Juventus oltre il calcio. Prima di dedicarsi interamente al calcio, Alexander Sorloth – vicino alla Juventus in chiave mercato – ha vissuto un’adolescenza da atleta poliedrico, dividendo il suo tempo tra il rettangolo verde, il campo di pallamano e le piste di pattinaggio di velocità. Il gigante norvegese ha praticato il pattinaggio fino ai 13 anni e la pallamano fino ai 16, sottoponendosi a ritmi intensi che prevedevano fino a tre allenamenti al giorno. Questa varietà di discipline, come raccontato dallo stesso calciatore, si è rivelata fondamentale per il suo completo sviluppo atletico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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