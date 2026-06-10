Tutto nella norma 2026 IA e sanità | una leva contro le disuguaglianze? Il video

Da formiche.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’intelligenza artificiale sta integrandosi nei sistemi sanitari, con applicazioni nelle diagnosi, nella ricerca clinica, nella gestione dei pazienti e nell’organizzazione dei servizi. La sua diffusione è in crescita e viene considerata una possibile leva per ridurre le disuguaglianze nel settore sanitario. La tecnologia viene adottata in diversi contesti clinici, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni sanitarie.

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L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più rapidamente nei sistemi sanitari, promettendo di migliorare diagnosi, ricerca clinica, presa in carico dei pazienti e organizzazione dei servizi. Ma la sua diffusione pone anche interrogativi cruciali: l’innovazione contribuirà a rendere la sanità più equa e accessibile oppure rischia di amplificare disuguaglianze già esistenti? Come garantire rappresentatività dei dati, trasparenza degli algoritmi e tutela dei diritti dei cittadini? E quale ruolo devono svolgere istituzioni, professionisti e regolatori per governare questa trasformazione? Sono queste le domande al centro dell’incontro “IA e sanità: una leva per combattere le disuguaglianze?”, promosso da Fondazione Roche in collaborazione con Healthcare Policy e Formiche, ospitato presso il Centro Studi Americani. 🔗 Leggi su Formiche.net

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