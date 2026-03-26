Nella zona della Piana lucchese non sono stati segnalati danni a persone o strutture a seguito della recente scossa di terremoto, che è stata percepita in modo irregolare nel territorio. Le autorità hanno effettuato controlli nelle scuole, dove nessuna criticità è stata riscontrata. La situazione è rimasta sotto osservazione, ma al momento non si registrano conseguenze significative.

Nella Piana lucchese nessun danno a persone o a edifici. La scossa di terremoto, infatti, è stata avvertita a macchia di leopardo. In alcune zone, Altopascio ad esempio, nessuno si è accorto di niente. In altre, nel capannorese, è stata percepita. A Camigliano, al polo scolastico che ingloba scuola elementare e medie, gli studenti erano appena entrati in classe. Dopo il movimento tellurico, per precauzione gli alunni sono stati fatti uscire in giardino dai docenti. Una mini evacuazione per capire l’evolversi della situazione. Il Comune di Capannori, subito avvisato, ha avviato il protocollo che prevede il coordinamento tra Protezione Civile provinciale e regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monitorate anche le scuole: "Tutto nella norma"

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