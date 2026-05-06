Liris FdI su Sanità Partecipata | Leva decisiva per ridurre disuguaglianze e garantire qualità e innovazione delle cure

Un rappresentante di un partito politico ha commentato l'importanza della Sanità Partecipata, definendola una leva decisiva per ridurre le disuguaglianze e garantire qualità e innovazione nelle cure. La sua dichiarazione paragona il concetto a un collante che unisce e uniforma, e a un fluido che innerva e ravviva, sottolineando l’efficacia di questa strategia nel settore sanitario.

Come un collante emolliente che possa unire, uniformare ed elasticizzare. Come un fluido idratante che possa innervarsi, nutrire e ravvivare. Così, laSanità Partecipata, che “non riguarda solo l’equità nell’accesso alle cure, ma deve necessariamente confrontarsi con la sostenibilità a lungo termine, con particolare attenzione alle aree interne e ai territori periferici, che affrontano sfide uniche in termini di accessibilità e risorse“. E’ con queste parole che il senatoreGuido Liris, membro della Commissione Bilancio, spiega ai nostri microfoni il valore, l’importanza nonché la necessità di adattare al già esistente sistema sanitario italiano, modelli in grado di coniugare efficienza, innovazione e responsabilità.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Liris (FdI) su Sanità Partecipata: “Leva decisiva per ridurre disuguaglianze e garantire qualità e innovazione delle cure” Notizie correlate Leggi anche: Sanità, Liris (Fdi): "Personale cuore pulsante del Ssn" La ricerca clinica al centro del futuro dell’Asl: innovazione e qualità delle cureEsperti e professionisti a confronto presso il polo del “Vito Fazzi” di Lecce per promuovere l’eccellenza scientifica nell’assistenza pubblica. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sanita': gli avvenimenti di MERCOLEDI' 6 maggio; Farmaceutica, Chinni (Ucb): Concetto di innovazione evolve in sanità partecipata; Liris (Fdi): Rendere il Ssn realmente accessibile a tutti; Governance partecipativa, presentato consensus paper per Ssn equo e sostenibile. Farmaceutica, Chinni (Ucb): Concetto di innovazione evolve in sanità partecipataIl concetto di innovazione al quale siamo abituati ha cambiato radicalmente la storia di moltissime malattie. Oggi però, ancor più che in passato, abbiamo bisogno di evolvere: passare dal concetto di ... adnkronos.com Riva Vercellotti (FdI): Sulla sanità si investono 209 milioni di euroIntervento del consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Riva Vercellotti (FdI): Sulla sanità si investono 209 milioni di euro ... laprovinciadibiella.it Le Case di Comunità rappresentano nuovi spazi di sanità partecipata che hanno l'obiettivo di avvicinare le strutture sanitarie con le comunità territoriali. Scorri il carosello per saperne di più e per scoprire come la tua associazione può collaborare con le case - facebook.com facebook