Dopo tre ore di riunione nei gruppi parlamentari, non sono state annunciate novità o cambiamenti significativi. Il vertice si è concluso senza tensioni evidenti, con alcuni esponenti che hanno mostrato ottimismo e altri che hanno lasciato l’incontro con un atteggiamento più disteso. La discussione si è concentrata sull’effetto Vannacci, senza che emergessero decisioni concrete o variazioni di linea politica.

Tre ore di riunione negli uffici dei gruppi parlamentari. Il ‘federale’ della lega termina senza né colpi di scena né novità di nessun tipo. Al termine della riunione il primo a lasciare il palazzo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che si allontana a passo svelto dai giornalisti. Luca Zaia riesce persino a rispondere “io non ho idee” alla domanda quale fosse la sua idea di idea di rilancio della Lega. Sorride e si prende gioco dei cronisti. “Non ci sono state nomine” afferma e per altre domande la risposta è “non ho altro da dichiarare” manco fosse ad un controllo frontaliero. Roberto Vannacci, con il suo nuovo partito che sta intercettando parlamentari, in particolare, leghisti nei commenti davanti alle telecamere non è visto come un problema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutto andrà bene”, “La Lega è una”: leghisti tra fuggi fuggi e ottimismo ostentato dopo il vertice sull’effetto Vannacci

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