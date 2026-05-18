Voci di una sparatoria scatenano il panico fuggi fuggi generale alle giostre | E' stato brutto
Nella notte di lunedì 18 maggio, presso il Luna Park di San Severo durante i festeggiamenti per la Madonna del Soccorso, si sono diffuse voci di una sparatoria. Alcuni presenti hanno riferito di aver udito degli spari, altri di aver visto persone armate, mentre molti hanno iniziato a correre seguendo il movimento generale di fuga. L'episodio ha scatenato un panico generale tra i visitatori, che hanno abbandonato le giostre in fretta. La zona è stata poi oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine.
C'è chi ha sentito degli spari, chi avrebbe visto soggetti armati e chi invece ha cominciato a correre seguendo la massa in fuga: quanto accaduto nella notte di lunedì 18 maggio presso il ‘Luna Park’ di San Severo, nel pieno svolgimento dei festeggiamenti per la Madonna del Soccorso, è avvolto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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