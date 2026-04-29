Botte tra maranza in piazza Salvo D' Acquisto arriva la polizia e scatta il fuggi fuggi | alcuni ragazzi feriti

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19, in piazza Salvo D’Acquisto si è verificato un episodio di violenza tra alcuni ragazzi, definiti come “maranza”. La polizia è intervenuta sul posto per sedare la rissa, che ha causato il fuggi fuggi generale. Durante gli scontri, alcune persone sono rimaste ferite e hanno richiesto assistenza medica. La scena si è conclusa con l’arrivo delle forze dell’ordine e l’allontanamento dei coinvolti.

ANCONA - Scontro tra “maranza” in piazza Salvo D’Acquisto nel tardo pomeriggio di oggi. Intorno alle 19.30 due gruppi di giovani, italiani e stranieri, si sono affrontati passando rapidamente mani con spintoni, pugni e lancio di oggetti. Sul posto sono intervenute tre volanti della Questura e i.🔗 Leggi su Anconatoday.it I maranza minacciano un maestro di Torino: «La prossima volta passiamo ai fatti» Notizie correlate Rissa in strada a Torino Regio Parco, botte e sassate poi si scatena il fuggi-fuggiUna furiosa rissa, a quanto pare esclusivamente tra persone di etnia rom, si è scatenata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, in... Leggi anche: Lancia un estintore dalla balconata contro le persone: panico e fuggi-fuggi in stazione Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Picchiati dai maranza, ma non è vero: i primi a colpire sono stati gli adulti - BresciaToday; Anche i Maranza uccidono, ma i media mainstream lo ignorano; ? Calci e pugni ai papà sul lungolago: identificati i giovanissimi aggressori - BresciaToday; Due ragazzi denunciati per gli spari alla fermata delle corriere di Porto di Legnago/ VIDEO. Ancora botte in piazza. Notte di eccessi a Fermo. Un ragazzo ferito da banda di ’maranza’M come movida, M come maranza: un binomio che è ormai diventato sinonimo di violenza e distruzione della grande opera di rilancio del centro storico di Fermo e dei tanti locali che quotidianamente ... ilrestodelcarlino.it "LA SERA È TERRA DI NESSUNO" Centro storico di Foggia fuori controllo, tra botte e degrado: FdI attacca il Comune - facebook.com facebook