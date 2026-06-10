La seconda edizione del Rapporto Andos si è focalizzata sul disagio psicologico, sugli aspetti sociali e sulla qualità della vita delle donne operate al seno. Rispetto alla prima edizione, che aveva principalmente analizzato la tossicità finanziaria, ora si evidenzia la necessità di un supporto più ampio oltre l’approccio clinico. Il rapporto sottolinea come le donne affrontino sfide legate anche agli aspetti emotivi e sociali del percorso di cura.

“La seconda edizione del Rapporto Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) si è concentrata maggiormente sul disagio psicologico, sugli aspetti sociali e sulla qualità della vita, dopo una prima edizione dedicata soprattutto alla tossicità finanziaria. I dati mostrano che circa il 30% delle donne operate al seno ha dovuto lasciare l’attività lavorativa o ridurla per motivi legati alla malattia o alla necessità di conciliare terapie e lavoro. Un ulteriore disagio riguarda la sfera fisica, con circa un quarto delle pazienti che soffre di affaticamento, disturbi del sonno e paura di morire, mentre oltre il 50% manifesta un disagio sociale significativo, con timore del giudizio altrui e difficoltà nelle relazioni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tumori: seno, Polissena (Crea Sanità) ‘oltre l’approccio clinico, serve più supporto psicologico e sociale’

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Tumori: seno, Polissena (Crea Sanità) oltre lapproccio clinico, serve più supporto psicologico e

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