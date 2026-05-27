Un ginecologo ha sottolineato che per le patologie femminili è necessario un approccio multidisciplinare. Ha evidenziato un cambiamento di prospettiva e organizzativo nel campo della medicina, definendo il passo avanti come importante. La dichiarazione arriva in un momento in cui si evidenziano innovazioni nelle strategie di cura, puntando a un modello che integri diverse specializzazioni per migliorare la gestione delle patologie femminili.

"Oggi si registra un importante passo avanti culturale e organizzativo nella medicina, con un cambiamento di prospettiva e significativo. Il ruolo dei ginecologi e delle società scientifiche come la Sigo (Società italiana di ginecologia e ostetricia) non si limita più alla sola attività clinica, di ricerca e formazione, ma si estende sempre di più a una dimensione multidisciplinare e di informazione rivolta all'intera società. Molte patologie, anche se oggi trattate in ambiti altamente specialistici, non possono essere affrontate efficacemente senza un approccio integrato tra diverse disciplina”. Lo ha dichiarato il ginecologo Vito Trojano, presidente Sigo (Società italiana ginecologia e ostetricia) Ricerca e Comunicazione, intervenuto all'evento “Qui, per la salute di ogni donna”, promosso da Organon Italia a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sanità, ginecologo Trojano: per patologie femminili serve approccio multidisciplinare

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