La Fondazione Aiom chiede un aumento del costo dei prodotti da fumo per ridurre il numero di malati di tumore. Secondo il rappresentante, è necessario investire in campagne educative e intervenire sui fattori di rischio noti per prevenire le malattie. La proposta mira a scoraggiare l’uso del tabacco attraverso misure economiche più efficaci.

“Dobbiamo impegnarci a ridurre il numero di persone che si ammalano. Ciò significa puntare sull'educazione ed essere proattivi contro i fattori di rischio noti. Il più rilevante è il fumo di sigaretta, che ha un rapporto di causa-effetto diretto non solo con i tumori del polmone - i primi per incidenza - ma anche con molte altre forme tumorali e patologie cardiovascolari. Per questo motivo, Fondazione Aiom, Aiom, Fondazione Veronesi e Fondazione Airc hanno deciso di metterci la faccia: abbiamo raccolto le firme necessarie per chiedere al Parlamento di promuovere una legge che aumenti il prezzo delle sigarette e di tutti i prodotti da fumo. Questa misura ha già prodotto risultati importanti e significativi in altri Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tumori: Perrone (Fondazione Aiom), chiediamo aumento costo prodotti da fumo

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