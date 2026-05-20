Dipendenza da fumo quasi il 90% vuole smettere Fondazione Veronesi avverte | con le sigarette elettroniche triplica il rischio di tumori
Quasi il 90% di chi fuma desidera smettere, ma solo una piccola parte riesce a farlo con successo. La Fondazione Veronesi ha recentemente evidenziato che l’uso delle sigarette elettroniche può triplicare il rischio di sviluppare tumori rispetto al consumo tradizionale di sigarette. Nonostante le numerose campagne anti-fumo, molte persone continuano a lottare con questa dipendenza, e le nuove modalità di consumo complicano ulteriormente le strategie di cessazione.
Dire addio alle sigarette è un desiderio diffuso, eppure la strada per riuscirci sembra in salita per molti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Guardate bene questa immagine. Questi sono vasi sanguigni reali. Nel primo riquadro il sangue scorre normalmente. Negli ultimi riguadri quasi non passa più nulla. L’aterosclerosi funziona così: non fa rumore. Non provoca dolore mentre cresce. Non manda facebook
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