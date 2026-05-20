Dipendenza da fumo quasi il 90% vuole smettere Fondazione Veronesi avverte | con le sigarette elettroniche triplica il rischio di tumori

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi il 90% di chi fuma desidera smettere, ma solo una piccola parte riesce a farlo con successo. La Fondazione Veronesi ha recentemente evidenziato che l’uso delle sigarette elettroniche può triplicare il rischio di sviluppare tumori rispetto al consumo tradizionale di sigarette. Nonostante le numerose campagne anti-fumo, molte persone continuano a lottare con questa dipendenza, e le nuove modalità di consumo complicano ulteriormente le strategie di cessazione.

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