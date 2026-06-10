Il rappresentante della Fondazione Aiom ha affermato che è necessario potenziare gli screening oncologici e le politiche di prevenzione. In particolare, si evidenzia l'importanza di intervenire sui principali fattori di rischio, tra cui il tabagismo. La proposta include anche l'incremento delle campagne di sensibilizzazione e di misure che possano ridurre il consumo di sigarette.

Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "Rafforzare gli screening oncologici e, più in generale, le politiche di prevenzione anche attraverso misure che incidano sui principali fattori di rischio, come il tabagismo". Così all'Adnkronos Salute Francesco Perrone, presidente di Fondazione Aiom (Associazione italiana oncologia medica) durante l'Oncology Summit oggi nella Sala Regina della Camera, evento nato da un'iniziativa di Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della XII Commissione Affari Sociali e Salute della Camera. Obiettivo dell'evento, organizzato da Nomos Centro studi parlamentari con il patrocinio di Aiom, offrire uno spazio di confronto e dibattito tra clinici, pazienti e rappresentanti delle istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Perrone (Fondazione Aiom), 'screening e rincaro sigarette contro il cancro'

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