L’attore di X-Men ha annunciato di iniziare la chemio oggi dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno maschile. La condizione, che colpisce solo l’1% dei casi di tumore mammario, è stata resa pubblica dall’attore attraverso un messaggio. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla fase della malattia o sui trattamenti successivi. La diagnosi è stata comunicata in modo diretto, senza ulteriori commenti.

Tyler Mane, l’attore che ha interpretato Sabretooth nel film X-Men del 2000, ha rivelato pubblicamente di essere stato diagnosticato con un cancro al seno maschile, una condizione estremamente rara che colpisce solo l’1% di tutti i casi di tumore mammario. Il 59enne ex wrestler professionista ha condiviso la notizia su Instagram con un video pubblicato martedì 9 giugno 2026, spiegando di aver iniziato la chemioterapia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tyler Mane (@therealtylermane) Nel messaggio ai suoi follower, Mane ha dichiarato: “ Ho delle brutte notizie: oggi inizio la chemio. Un uomo su 750 riceverà una diagnosi di cancro al seno nel corso della vita e io sono uno di loro “. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Tumore al seno maschile, l’attore di X-Men rompe il silenzio: “Inizio la chemio oggi”

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Tyler Mane, l'attore di X-Men ha un cancro al seno: «È rarissimo negli uomini»

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