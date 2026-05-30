Tumore al seno | il test del DNA può evitare la chemio a molte donne

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo test del DNA può aiutare alcune donne con tumore al seno a evitare la chemio. Analizzando geni come Oncotype DX, il test valuta se la chemioterapia è necessaria o meno, riducendo trattamenti inutili. La procedura prevede il prelievo di un campione tumorale e l'analisi genetica per stimare il rischio di recidiva. I risultati guidano le decisioni cliniche, indicando se si può optare per terapie meno aggressive.

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? Domande chiave Come può un test genetico prevedere l'efficacia della chemioterapia?. Quali geni vengono analizzati per decidere il percorso terapeutico?. Perché la sopravvivenza rimane alta anche senza trattamenti citotossici?. Chi sono le pazienti che potrebbero invece rischiare la recidiva?.? In Breve Sopravvivenza al 93,7% per chi evita la chemio contro il 94,9% del gruppo standard.. Test Prosigna analizza 50 geni per calcolare il rischio di recidiva nelle pazienti.. Oltre 5.000 donne nel Regno Unito potrebbero risparmiare trattamenti invasivi ogni anno.. Risultati presentati al congresso dell'American Society of Clinical Oncology a Chicago. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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