Tumore al seno | i test genomici permettono di evitare la chemio

Recentemente, sono stati sviluppati test genomici che analizzano 21 geni per aiutare a determinare il trattamento più adeguato per le pazienti con tumore al seno. Questi test permettono di valutare meglio l'aggressività della malattia e di conseguire decisioni più mirate, spesso evitando la chemio in alcuni casi. La medicina di precisione si sta affermando come strumento utile per personalizzare le terapie e ridurre trattamenti invasivi.

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