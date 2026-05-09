Tumore al seno | i test genomici permettono di evitare la chemio
Recentemente, sono stati sviluppati test genomici che analizzano 21 geni per aiutare a determinare il trattamento più adeguato per le pazienti con tumore al seno. Questi test permettono di valutare meglio l'aggressività della malattia e di conseguire decisioni più mirate, spesso evitando la chemio in alcuni casi. La medicina di precisione si sta affermando come strumento utile per personalizzare le terapie e ridurre trattamenti invasivi.
?? Punti chiave Come può l'analisi di 21 geni decidere il percorso terapeutico? Quali pazienti possono evitare la chemio grazie alla medicina di precisione? Perché i tumori ormono-responsivi rappresentano il caso più comune oggi? Come cambia la qualità della vita evitando trattamenti non necessari??? In Breve Analisi di 21 geni tumorali per distinguere rischio intermedio e necessità di chemio. Tumori ormono-responsivi interessano oltre il 70% dei casi diagnosticati. Tassi di sopravvivenza a .🔗 Leggi su Ameve.eu
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