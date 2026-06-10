Un rapporto di Andos-Crea Sanità evidenzia che una donna su tre con tumore al seno soffre di depressione, mentre il 67% segnala problemi di intimità. Lo studio sottolinea che ansia, stress legato alla coppia, al lavoro e alla maternità sono tra le conseguenze più frequenti del carcinoma mammario. I dati si basano su un'indagine condotta tra pazienti affette da questa malattia.

Il nuovo rapporto Andos-Crea Sanità: ansia, stress di coppia, lavoro e maternità tra le conseguenze più pesanti del carcinoma mammario. Il tumore al seno non lascia segni soltanto sul corpo. A distanza di anni dalla diagnosi, migliaia di donne continuano a fare i conti con ansia, depressione, difficoltà relazionali, problemi lavorativi e progetti di vita stravolti. È il quadro che emerge dal II Rapporto Andos-Crea Sanità “Effetti collaterali del cancro alla mammella: qualità di vita”, presentato a Roma e realizzato attraverso un’indagine che ha coinvolto 1.590 donne. I numeri raccontano una realtà spesso meno visibile della malattia: una donna su tre presenta sintomi depressivi clinicamente rilevanti, mentre l’ansia rappresenta il disturbo psicologico più diffuso. Una donna su tre soffre di depressione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tumore al seno, il dramma oltre la malattia: una donna su tre soffre di depressione, il 67% denuncia problemi di intimità

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