Io oltre la malattia | il racconto fotografico che cambia lo sguardo sul tumore al seno

Un nuovo progetto fotografico, intitolato «Io, oltre la malattia», viene presentato dall’associazione «Amiche per mano» e curato dalla fotografa Stefania Sacchi. Il racconto mira a mostrare esperienze di donne che hanno affrontato il tumore al seno, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla loro vita e il percorso di cura. La mostra sarà inaugurata questa settimana in una galleria cittadina.

Intervista. Il progetto dell’associazione «Amiche per mano», a cura della fotografa Stefania Sacchi, racconta il percorso di ventitré donne che hanno affrontato la malattia restituendo loro luce e dignità La parola «fotografia» è già da sola una piccola poesia: significa «scrivere con la luce», una definizione antica e precisa, ma anche sorprendentemente delicata. Scrivere con la luce, in fondo, significa illuminare ciò che rischierebbe di restare in ombra, restituire forma e presenza. A volte, anche identità. Quando arriva una malattia – soprattutto una di quelle che portano con sé simboli, campagne e statistiche – può succedere che la persona scompaia dietro un’etichetta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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