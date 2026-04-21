Una donna su cinque che ha avuto un tumore al seno rischia di vederlo tornare nei primi dieci anni dalla diagnosi. Tuttavia, grazie a diagnosi tempestive e ai progressi nelle terapie, è possibile intervenire in modo più efficace prima che la malattia si ripresenti. Nonostante i miglioramenti, il rischio di recidiva può continuare anche a distanza di molti anni, rendendo importante la sorveglianza a lungo termine.

Sappiamo infatti che esistono sottotipi diversi di tumore con caratteristiche distinte, e che fra questi il sottotipo più grave è il tumore al seno triplo negativo. Anche in questo caso esistono terapie sempre più mirate e non ci si limita più soltanto a curare le pazienti ma anche ad accompagnarle lungo tutto il loro percorso di terapia. Negli ultimi 25 anni sono stati approvati ben 32 farmaci nuovi per la cura tel tumore al seno. Ma il rischio di recidiva non è scomparso e può ripresentarsi anche a distanza di molti anni, a volte di decenni. «La buona notizia è che oggi si può fare qualcosa in più. Si riesce a identificare meglio i...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Recidiva del tumore al seno, a rischio una donna su cinque nei primi dieci anni. Ma la buona notizia c'è: «Oggi si può giocare d'anticipo, identificare chi è più soggetta e intervenire prima che la malattia si ripresenti»

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