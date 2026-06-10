Un rapporto recente evidenzia che circa una donna su tre, dopo aver affrontato un tumore al seno, sperimenta depressione. Lo studio sottolinea che il periodo successivo alle cure può essere caratterizzato da un impatto emotivo significativo e prolungato. La ricerca suggerisce la necessità di un maggiore supporto psicologico durante e dopo i trattamenti, per affrontare le difficoltà emotive che si presentano in questa fase.

Dopo il tumore al seno, per molte donne la vera battaglia comincia quando le cure finiscono. Un nuovo rapporto rivela un peso emotivo profondo e duraturo, che chiede più sostegno psicologico nei percorsi di cura. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Tumore al seno, 1 donna su 3 depressa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tumore al seno, 1 donna su 3 depressa

Notizie e thread social correlati

Europa Donna: nuova guida per combattere il tumore al senoDurante l’assemblea elettiva tenutasi a Milano, Europa Donna Italia ha presentato una nuova guida dedicata alla lotta contro il tumore al seno.

Tumore al seno, “Amiche per Mano” e “Cuore di Donna” ottengono l’attestazione di conformità alle linee guida di Europa Donna ItaliaDue associazioni di volontariato senologico della bergamasca hanno ricevuto l’attestazione di conformità alle linee guida di Europa Donna Italia.

Temi più discussi: Tumore al seno: il tamoxifene a basse dosi è più efficace, meno tossico e dimezza le recidive; Studio USA conferma associazione tra uso di farmaci Glp-1 e riduzione cancro al seno; Farmaci per dimagrire: spunta un effetto inatteso sul tumore al seno; Cancro al seno, i farmaci per la perdita di peso riducono il rischio di tumore fino al 30%.

#Tumore del seno: 1 donna su 3 presenta sintomi depressivi e 1 su 10 lascia lavoro o formazione. Il Report ANDOS–C.R.E.A. Sanità evidenzia l'impatto della malattia sulla #salute mentale, #psiconcologo deve essere parte integrante della cura. Continua: me x.com

Il video dell’attore Tyler Mane che annuncia di avere un rarissimo tumore al seno maschileIl video dell'attore Tyler Mane che annuncia di avere un rarissimo tumore al seno maschile: Solo uno su 750 colpito da questo male ... blitzquotidiano.it

Tumore del seno: una donna su tre è depressa, una su dieci perde il lavoroEcco come la malattia incide a lungo su qualità di vita, relazioni, sessualità, maternità e progetti personali ... repubblica.it