Europa Donna | nuova guida per combattere il tumore al seno

Durante l’assemblea elettiva tenutasi a Milano, Europa Donna Italia ha presentato una nuova guida dedicata alla lotta contro il tumore al seno. Durante l’evento, Rosanna D’Antona è stata confermata nel ruolo di presidente. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e ha segnato un momento importante per le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.

La nuova guida di Europa Donna Italia è stata definita durante l’assemblea elettiva tenutasi a Milano, dove Rosanna D’Antona ha ricevuto il rinnovo della carica presidenziale. Il movimento, attivo nella tutela dei diritti legati alla prevenzione e alla cura del tumore al seno fin dal 1994, ha ricostituito la propria struttura direttiva con l’obiettivo di incidere sulle politiche sanitarie e sulla qualità della vita delle pazienti. Una governance multidisciplinare per affrontare le sfide cliniche e sociali. Il nuovo organo decisionale non si limita alla sola presidenza, ma si configura come un team eterogeneo composto da Alessandra Carra nel ruolo di vicepresidente, insieme a 11 consiglieri e 3 membri del comitato probiviri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Europa Donna: nuova guida per combattere il tumore al seno Notizie correlate Tumore al seno, “Amiche per Mano” e “Cuore di Donna” ottengono l’attestazione di conformità alle linee guida di Europa Donna ItaliaIl volontariato senologico bergamasco consolida il proprio impegno nella qualità dei servizi alle pazienti. Tumore al seno, eletto nuovo direttivo Europa donna: Rosanna D’Antona confermata presidente(Adnkronos) – Una nuova squadra alla guida di Europa Donna Italia, il movimento che dal 1994 tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tumore al seno. All’associazione chierese Vita, Vivere Il tumore attivamente, l’attestazione di conformità alle Linee Guida promosse da Europa Donna Italia; Tumore al seno, eletto nuovo direttivo Europa donna: Rosanna D'Antona confermata presidente; Tumore al seno, Amiche per Mano e Cuore di Donna ottengono l'attestazione di conformità alle linee guida di Europa Donna Italia; C.A.O.S. di Varese tra le prime associazioni certificate da Europa Donna Italia. Tumore al seno, eletto nuovo direttivo Europa donna: Rosanna D'Antona confermata presidente(Adnkronos) – Una nuova squadra alla guida di Europa Donna Italia, il movimento che dal 1994 tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. Confermata la presidenza di Rosanna D’Ant ... notizie.it Europa Donna Italia in campo per l’equo accesso alle cure e maggiori garanzie sul lavoroLe associazioni di pazienti sono il motore del cambiamento nella sanità italiana: soggetti sociali capaci di dialogare con le istituzioni, orientare le ... repubblica.it Rinnovata l’attestazione di conformità alle Linee guida di Europa Donna Italia: qualità, competenza e supporto concreto alle pazienti - facebook.com facebook