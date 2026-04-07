Tumore al seno Amiche per Mano e Cuore di Donna ottengono l’attestazione di conformità alle linee guida di Europa Donna Italia

Due associazioni di volontariato senologico della bergamasca hanno ricevuto l’attestazione di conformità alle linee guida di Europa Donna Italia. Questa certificazione riconosce che i servizi offerti rispettano gli standard stabiliti dall’organizzazione nazionale dedicata alla sensibilizzazione e alla tutela delle donne affette da tumore al seno. L’ottenimento del riconoscimento conferma l’impegno delle associazioni nel garantire assistenza e supporto di qualità alle pazienti.

Il volontariato senologico bergamasco consolida il proprio impegno nella qualità dei servizi alle pazienti. L’associazione Amiche per Mano di Bergamo ha rinnovato la propria attestazione di conformità secondo le Linee Guida di Europa Donna Italia– il movimento fondato da Umberto Veronesi che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno – mentre Cuore di Donna di Casazza ottiene per la prima volta questo importante traguardo. Gestita dall’organismo di valutazione della conformità Italcert, l’attestazione è promossa da Europa Donna Italia per favorire la professionalizzazione delle associazioni di volontariato in senologia.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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