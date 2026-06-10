Le truppe russe sono state segnalate al confine con i paesi della NATO, generando preoccupazione tra le nazioni dell’Europa del Nord. Fonti ufficiali hanno confermato un incremento di forze militari in alcune aree di frontiera, senza specificare il numero di soldati o la natura delle attività. Le autorità militari dei paesi interessati monitorano la situazione, mentre non sono stati annunciati interventi o risposte ufficiali da parte della NATO.

L’Europa del Nord torna a guardare con crescente preoccupazione verso est. Secondo una vasta inchiesta realizzata dall’emittente pubblica danese DR insieme ai media nordici e baltici Svt, Nrk e Delfi, la Russia starebbe portando avanti una profonda riorganizzazione delle proprie forze armate lungo l’intero confine con la Nato, in un processo che andrebbe ben oltre il semplice sostegno alla guerra in Ucraina. Le conclusioni del lavoro giornalistico, frutto di oltre diciotto mesi di indagini, interviste e analisi di immagini satellitari, delineano uno scenario che, pur senza indicare un conflitto imminente, suggerisce una preparazione militare di lungo periodo che sta attirando l’attenzione delle intelligence europee. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Truppe russe al confine con la Nato, scatta l’allarme: cosa sta succedendo

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