Le truppe russe sono state segnalate al confine con i paesi della NATO. Il governo danese ha espresso preoccupazione, affermando che potrebbe esserci un rischio di guerra nei prossimi tre anni. La Russia non si limiterebbe a sostenere il conflitto in Ucraina, ma avrebbe rafforzato la presenza militare lungo il confine orientale dell’Europa. Nessuna dichiarazione ufficiale ha confermato i dettagli, ma le tensioni tra Russia e NATO sono aumentate nelle ultime settimane.

(Adnkronos) - La Russia non si starebbe preparando soltanto a sostenere la guerra in Ucraina. Secondo una lunga inchiesta della tv pubblica danese DR, realizzata insieme alle omologhe svedese Svt, norvegese Nrk e al media estone Delfi, Mosca starebbe riorganizzando in profondità il proprio dispositivo militare lungo il confine con l'Europa settentrionale, dall'Artico al Baltico, in vista di un possibile confronto di larga scala con la Nato. È questa la sostanza più rilevante del lavoro giornalistico intitolato “Krigsplan Europa”, “Piano di guerra Europa”: nuove basi, ampliamento di strutture esistenti, ricostituzione di grandi unità militari, aumento della capacità logistica e trasformazione delle forze russe da brigate a divisioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Truppe russe al confine con la Nato, l'allarme danese: "Rischio guerra nei prossimi tre anni"

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Russias Hypersonic Missile Warning Near NATO Border | UN Emergency Session & Nuclear Fears

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