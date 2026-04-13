Roma invasa dai parrocchetti | scatta l’allarme al Colosseo Cosa sta succedendo

Negli ultimi mesi, la città di Roma ha visto aumentare la presenza di parrocchetti che volano sopra i quartieri e i monumenti più noti. La situazione ha portato a un crescente interesse da parte delle autorità e dei cittadini, con alcuni episodi che hanno attirato l’attenzione sui rischi legati alla diffusione di questa specie invasiva. La presenza dei parrocchetti si concentra soprattutto nelle zone centrali e nei quartieri limitrofi al Colosseo.

Negli ultimi mesi Roma è riprecipitata al centro di un fenomeno sempre più visibile: la presenza crescente di parrocchetti nei cieli della Capitale. Sono tanti gli s tormi verdi che attraversano parchi e quartieri, arrivando fino al vero e proprio simbolo della città: il Colosseo. Una situazione che sta precipitando e che pertanto sta attirando una certa attenzione e che sta sollevando numerosi interrogativi tra cittadini ed esperti. Perché i parrocchetti stanno colonizzando Roma (e perché c’è l’allarme al Colosseo). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La diffusione dei parrocchetti a Roma non è un fenomeno improvviso, ma il risultato di un processo iniziato decenni fa.🔗 Leggi su Funweek.it

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